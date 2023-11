ten Hag: “Ho fiducia nella squadra. Miglioreremo, c’è bisogno di tempo”

Il Manchester United torna in campo per la Coppa di Lega, con il big match che vede i “Red Devils” sfidare il Newcastle a “Old Trafford”. Il tecnico olandese Erik ten Hag è tornato a parlare dopo la disfatta del derby contro il City in preparazione alla gara di stasera. Queste le sue dichiarazioni: “Continuo ad avere fiducia nei miei giocatori e sono convinto che miglioreremo dopo un inizio di stagione difficile.

Tutto quello che abbiamo costruito insieme fino ad oggi si basa sulla capacità di andare avanti, mi aspetto che lo faremo in fretta anche stavolta”.

Foto: twitter Manchester United