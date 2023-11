ten Hag: “Gli errori di Onana? Si parla sempre di squadra, non è giusto gettare la croce sui singoli”

Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha parlato del momento dei Red Devils, analizzando anche gli erorri di Onana.

Queste le sue parole: “Come sta Onana dopo gli errori? Sta bene. Non si tratta di errori dei singoli. Non è giusto gettare la croce sui singoli. Gli errori individuali nel calcio possono fare la differenza e te ne assumi la responsabilità. Ma ne va sempre della squadra. Abbiamo segnato velocemente un gol dopo l’altro e quando sei sul due a zero devi gestire la palla. Non è cosi facile quando concediamo calci di punizione, dobbiamo difenderci meglio. Si tratta sempre di episodi e sono dettagli da curare per fare molto meglio. Dobbiamo imparare da questo perché come squadra stiamo subendo troppi gol ed è evitabile. Sono sicuro di avere una squadra abbastanza esperta capace di gestire questa situazione, lo faremo”.

Foto: twitter Manchester United