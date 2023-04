Ten Hag: “Era la nostra chance per vincere qualcosa, dobbiamo incolpare noi stessi”

Dopo la cocente eliminazione di ieri sera contro il Siviglia, l’allenatore dello United. Erik Ten Hag, in conferenza stampa non ha nascosto tutta la sua delusione: “È chiaro che, quando commettiamo errori del genere, è molto difficile vincere le partite. Dobbiamo fare meglio, è questa la mia richiesta. Non siamo stati composti, non siamo stati calmi. C’erano spazi ma non li abbiamo sfruttati all’inizio, ed era semplice. Era una grande opportunità per vincere qualcosa, dobbiamo incolpare noi stessi. Ora pensiamo al Brighton”.

Foto: Instagram Manchester United