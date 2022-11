ten Hag: “E’ inaccettabile perdere in questo modo. Non si possono subire gol del genere”

Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, non ci sta dopo la sconfitta contro l’Aston Villa, prendendosela con i suoi calciatori per delle mancanze enormi.

Queste le sue parole alla BBC: “Perdiamo la partita all’inizio del primo tempo e all’inizio del secondo tempo, e questo è inaccettabile. Sembravano più freschi, sembravano più pronti. Ognuno deve vincere i propri duelli. Non l’abbiamo fatto ed è decisamente deludente. I nostri giocatori sono esperti e devono leggere il gioco. L’organizzazione deve essere giusta e poi non puoi subire due gol del genere. Era del tutto inutile. Avremmo dovuto essere compatti. Questo risultato non mente. Nel calcio ottieni sempre ciò che meriti. Oggi non siamo stati abbastanza bravi”.