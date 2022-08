Ten Hag dopo la vittoria contro il Liverpool: “È solo l’inizio”

Dopo la prima vittoria in Premier League, l’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag ha così commentato la prestazione dei Red Devils: “Volevo un approccio diverso e un atteggiamento diverso ed è quello che i ragazzi hanno portato in campo. È solo un inizio. Possiamo giocare con molta più compostezza e molto più pericolo. Possiamo essere una squadra e avere un buon spirito, ed è quello che abbiamo visto oggi. Mi rende felice che Rashford e Sancho abbiano segnato i gol. Fernandes si è preso la responsabilità e la fascia da capitano lo ha incoraggiato. Ha mostrato leadership con Varane. Sono contento della prestazione, ma dobbiamo portarla in ogni partita. Non portarla solo contro il Liverpool. Ogni partita di Premier League è difficile, dobbiamo portarla in ogni partita. Si ricomincia, ancora una volta, con lo spirito“.

