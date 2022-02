ten Hag: “Dopo 3 anni siamo di nuovo agli ottavi. Non pensiamo a quanto fatto in passato, c’è una nuova storia da scrivere”

Il tecnico dell’Ajax, Erik ten Hag, ha presentato in conferenza stampa la sfida al Benfica, che domani sarà l’avversario dei lancieri nell’ottavi di finale di Champions League in programma all’Estadio da Luz.

Queste le parole dell’olandese: “La forza del Benfica è salire, venire a prenderci alto e quindi dovremo uscire forte. Dobbiamo fare le scelte giuste sulla palla. Inoltre, dovremo stare molto attenti durante la transizione. Le assenze? Maarten Stekelenburg, Sean Klaiber, Zakaria Labyad e Brian Brobbey sono ancora fuori causa, ma abbiamo una rosa assolutamente adatta a sopperire queste mancanza. Confronti con lo Sporting? Non si possono fare. Sono totalmente diverse, giocatori diversi e un allenatore diverso. Mi concentro principalmente sul nostro piano di gioco e cerco di preparare i giocatori per la partita. E’ bello essere di nuovo agli ottavi dopo 3 anni, non pensiamo a quanto fatto in quella stagione, pensiamo a scrivere una nuova storia, a giocare gara dopo gara senza pressioni e con leggerezza, giocando il nostro calcio”.

Foto: Twitter Ajax