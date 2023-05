Ten Hag: “De Gea rimarrà con noi. Ma non dirò che sarà per sempre il mio portiere titolare”

Intervenuto ai microfoni del The Times, il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha così parlato del futuro di David De Gea: “Resterà qui al Manchester United, ma non dirà che sarà per sempre il mio portiere titolare. Anche lui ha bisogno di competizione”.

Foto: Instagram De Gea