Ten Hag-Darwin Núñez: la rifondazione United parte da qui

Una stagione, l’ennesima, complicata per il Manchester United. Il quarto posto è relativamente lontano (6 punti), in Champions League il cammino si è fermato agli Ottavi contro l’Atletico Madrid, e altrettante eliminazioni sono arrivate in FA Cup e Carabao Cup.

Complici queste indicazioni negative, il club ha accelerato nella ricerca del nuovo allenatore (era già stato deciso che Rangnick avrebbe ricoperto questo ruolo fino al termine dell’annata, per poi operare da consulente), con il nome in cima alla lista che è quello di Erik ten Hag, ora all’Ajax che, alla guida dei Lancieri, ha vinto e convinto, plasmando una squadra rispettosa della filosofia di calcio che ne ha accompagnato la storia.

Una rifondazione che dovrà necessariamente riguardare anche l’organico, dove un importante inserimento potrebbe essere quello di Darwin Núñez (che ha cambiato agente, ora a curarne gli interessi è Jorge Mendes). Attaccante classe ’99, in questa stagione ha finora realizzato ben 31 gol in 36 uscite con il Benfica: importante struttura fisica, notevole atleticità e tecnica pregevole, caratteristiche che renderebbero Darwin assolutamente adatto ai ritmi della Premier League. Lì, dove c’è una squadra che vuole tornare protagonista: il Manchester United.

Foto: sito ufficiale Ajax