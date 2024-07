Ten Hag: “Ci siamo lasciati tutto alle spalle, guardiamo avanti. Abbiamo un grande progetto”

Durante l’intervista concessa a BBC, il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha così parlato in vista dell’inizio stagione: “Vincere trofei è ciò che ho fatto per tutta la mia carriera. Credo in me stesso. Abbiamo dovuto aspettare a lungo, ma alla fine abbiamo ottenuto la ricompensa”, ha raccontato ai microfoni della BBC. Aggiungendo: “Ora siamo in una nuova stagione. Ci siamo lasciati tutto alle spalle e guardiamo avanti. È un grande progetto. Ci saranno alti e bassi, ma ora siamo molto carichi, con una buona dinamica e un buon spirito. Vogliamo lavorare e vincere”.

Foto: Instagram Manchester United