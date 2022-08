ten Hag attacca Ronaldo: “È inaccettabile”

Il fuoriclasse portoghese sta vivendo un’estate anomala, con la voglia di lasciare i Red Devils, per provare a trovare una chance in Champions. Il desiderio di addio è palese, anche nei comportamenti. Durante l’ultima amichevole contro il Rayo Vallecano in cui ha giocato solo il primo tempo, Ronaldo ha lasciato lo stadio dopo l’intervallo. Scelta che ha mandato su tutte le furie l’allenatore Erik ten Hag che ha così commentato: “E’ un comportamento inaccettabilei, samo una squadra e tutti dobbiamo restare fino alla fine”

foto Twitter United