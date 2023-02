ten Hag apre alla nuova Superlega: “Si cerca sempre il meglio per il calcio”

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato della proposta presentata dalla società A22 per la nuova Superlega nella conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Leeds: “Devo dargli un’occhiata e mi farò un’opinione. Non conosco ogni dettaglio della nuova proposta, anche perché non ho avuto il tempo di leggerla viste le tante partite che stiamo giocando in questo periodo. Sono sicuro che altre persone del club stanno visionando il tutto e mi informeranno a tempo debito e qualora prenderanno una decisione. Su nuove competizioni europee sarà la società a decidere. Penso che la struttura attuale sia buona, ma ci saranno sempre iniziative per rendere il calcio migliore. La gente vuole sempre costruire meglio, il che è una buona cosa, perché se è a favore del calcio è sempre buona”.

Foto: Instagram Manchester United