Ten Hag applaude Onana: “Ottima prestazione, ha mostrato personalità”

Dopo il successo sul campo del Burnley, il tecnico del Manchester United Erik Ten Hag ha parlato in conferenza stampa: “Vittoria che darà fiducia? Assolutamente. Ma sì, è solo una vittoria, e martedì ci sarà la prossima partita. Il gol di Bruno Fernandes? E’ stato un gol fantastico ed è stata davvero una bella giocata, ma so che anche in altre partite come Bayern Monaco e Arsenal abbiamo giocato ottimi momenti in partita. Ma poi abbiamo regalato gol facili”.

Infine, su Onana: “Ha davvero mostrato personalità. E’ stato davvero calmo e composto. Ha fatto tutto bene sia in fase di possesso che nel guidare la linea difensiva. Penso che sia stata un’ottima prestazione”.

Foto: Instagram Onana