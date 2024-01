Ten Hag: “Antony? Ha problemi fuori dal campo. Auguro il meglio a Sancho”

In conferenza stampa, il tecnico del Manchetser United Erik Ten Hag ha parlato del partente Sancho: “Spero che stia bene, gli auguro buona fortuna”. Si è poi soffermato soprattutto sul mometo difficile attraversato da Antony: “Posso spiegarlo, penso che sia molto semplice. I suoi problemi fuori campo gli impediscono di giocare. Il primo anno è andato bene, il pre-campionato è andato molto bene, le prime quattro partite sono state molto buone, ho rivisto la partita contro gli Spurs e lui ha giocato un’ottima partita, ma dal momento in cui è uscito e poi è tornato e non ha fornito la prestazione che dovresti aspettarti da lui e può fare molto meglio. Ha numeri molto alti e dovrebbe tornare a quel livello, ma la Premier League è più difficile, anche se lui resta capace. I problemi fuori dal campo hanno avuto sicuramente un impatto su di lui, quindi deve affrontarli, gli daremo tutto il supporto”.

Foto: Instagram Manchester United