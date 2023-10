Ten Hag: “Antony? Decideremo dopo la rifinitura. Bayindir sta crescendo, mi ha impressionato in allenamento”

Erik ten Hag, tecnico del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Galatasaray, partendo da Antony: “Sarà preso in considerazione, ma ieri era la prima volta che tornava ad allenarsi con la squadra. Faremo un allenamento finale, poi prenderemo una decisione”.

Poi ha proseguito: “No, non sono d’accordo. La squadra sta andando avanti, ma dobbiamo anche apportare modifiche. Quando non hai un terzino sinistro in forma, dobbiamo cambiare e l’abbiamo fatto. Alla fine, è una questione di risultati e non abbiamo ottenuto il risultato che stavamo cercando, il che è molto deludente. Sappiamo che il Galatasaray non è solo Zaha e Icardi, ci sono Mertens e Ziyech. Dobbiamo difendere bene e rimanere concentrati per ottenere il giusto risultato”. E su Rashford: “La realtà è che in questo momento non sta segnando, ma ha avuto delle occasioni, come contro il Brighton, dove ha avuto cinque o sei occasioni in un’ottima posizione. Deve lavorare duramente ogni giorno, con il sostegno della squadra i gol arriveranno. Marcus è un giocatore capace di segnare un gol ogni partita”.

Infine, sul portiere Bayindir: “Vedremo. Abbiamo scelto di far giocare Onana in Coppa di Lega perché Bayindir deve ancora adattarsi al calcio inglese. Mi ha fatto un’ottima impressione in allenamento e sta davvero crescendo, siamo davvero contenti”.

