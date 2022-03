ten Hag: “Abbiamo dominato per due partite, c’è mancata creatività”

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha commentato con rammarico l’eliminazione dei lancieri dalla Champions per opera del Benfica.

Queste le sue parole: “Siamo stati molto bravi nella gestione della palla, forse ci è mancata un po’ di creatività. Siamo usciti per un calo di concentrazione. Abbiamo dominato per due partite, purtroppo se non concretizzi, in Champions vai a casa. Cambi ritardati? Speravo che Berghuis o Antony facessero la giocata vincente, un momento di magia. Stavamo dominando, non c’era motivo di cambiare. C’è mancato lo spunto finale, peccato. Errore di Onana? Può capitare, se avessimo segnato non staremmo qui a commentare quell’errore, purtroppo è andata così, siamo stati poco lucidi in avanti”.

Foto: Twitter Ajax