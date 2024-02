Tempo scaduto: salta anche Sensi al Leicester

È stato l’ultimo giorno di calciomercato degli acquisti saltati. Ultimo esempio Stefano Sensi che era volato in Inghilterra per le visite con il Leicester, su precisa richiesta di Enzo Maresca e dopo che era stato raggiunto un accordo sulla base di poco inferiore ai 3 milioni più bonus legati al rendimento del club. Ma dopo una corsa frenetica, con lo stop a mezzanotte, per motivi burocratici non è stato depositato il contratto. E così Sensi resta all’Inter, compatibilmente con tutte le finestre di mercato ancora aperte.

Foto: Instagram personale