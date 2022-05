Tempo effettivo: comanda la Ligue 1, ecco dov’è la Serie A

Tema che nel recente passato ha sollevato non pochi dibattiti, quello del tempo effettivo nelle partite di calcio è un argomento destinato a far discutere ancora, con l’intento di applicare misure che possano favorire la fluidità della partita, impedendo un certo tipo di interruzioni. Opta ha fornito i dati riguardanti proprio il tempo effettivo delle partite nei top-5 campionati europei in questa stagione e, com’è possibile notare, al primo posto di questa speciale classifica troviamo la Ligue 1.

56:18 – La @Ligue1_ESP ha promediado 56:18 minutos de tiempo efectivo por partido esta temporada, el periodo más elevado con el balón en juego de las cinco grandes ligas europeas esta temporada. Espectáculo. pic.twitter.com/qyL4Fc7bkF — OptaJose (@OptaJose) May 30, 2022

Foto: Twitter Ligue 1