Tempestilli querelato per diffamazione, minacce e calunnia

Antonio Tempestilli, ex direttore generale della Reggina, è stato querelato dal sito di informazione “Approdo Calabria” per diffamazione, minacce e calunnia. Tutto questo dopo un’inchiesta giornalistica sui casi Covid nel settore giovanile del club amaranto che aveva portato a un patteggiamento. Da qui l’inchiesta giornalistica che ha portato a gravissime aggressioni verbali da parti di Tempestilli, pubblicate su Facebook e che hanno indotto il sito a querelare per diffamazione, minacce e calunnia.

Il direttore Luigi Longo ha già dichiarato che “gli eventuali soldi del risarcimento li metteremo a disposizione del settore giovanile della Reggina”.

Foto: Sito Reggina