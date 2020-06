Tempestilli: “Quello che sta accadendo alla Roma fa parte di una gestione che mette tristezza”

Intervistato da Romanews, l’attuale Responsabile del Settore Giovanile della Reggina, ha così commentato quanto, a suo avviso, sta accadendo attorno al mondo della Roma.

“Purtroppo quello che sta accadendo alla Roma fa parte di una gestione che mette tristezza a tutti coloro che vogliono bene a questa società. Io non sputo nel piatto dove ho mangiato per 33 anni, ma devo sottolineare che alcune persone probabilmente non sono all’altezza di una società così importante. Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine”.