Tempesta Udinese sulla Fiorentina: poker dei friulani, Viola tramortita

È l’Udinese ad avere la meglio al termine del recupero della ventesima giornata di Serie A giocato quest’oggi contro la Fiorentina. I friulani espugnano il Franchi con un notevole 4-0. Reti di Marí e Deulofeu nel primo tempo, mentre sono Walace e Udogie a concretizzare il poker nella ripresa. Un match giocato con qualità e compattezza dalla squadra di Cioffi, che ha alternato esondanti folate offensive a un’attenta fase difensiva, svolta con tutti gli effettivi e capace di annullare le rinomate possibilità dei ragazzi di Italiano, oggi eggessivamente sterili, fragili e contratti. Si complica la rincorsa ai primi posti fatta finora dai toscani. Ricordiamo che l’ottava posizione (ora occupato dall’Atalanta, a due punti dalla Fiorentina ma in campo tra pochi minuti) non garantirà l’Europa anche in caso di successo in Conference League della Roma. Applausi scroscianti per l’Udinese, che ha offerto probabilmente la miglior prestazione della propria stagione.

Foto: Twitter Udinese