Tello: “Il campionato arabo può diventare importante, qui si sta investendo molto”

Cristian Tello, calciatore dell’Al-Fateh, ha parlato ai microfoni di AS soffermandosi sul campionato arabo: “I giocatori sauditi sono diversi da quelli europei, vanno più allo scontro, sono giocatori più fisici. Ma il livello è buono e con l’arrivo di giocatori dai campionati europei acquisiranno molte nozioni e miglioreranno molto di più. Sapevo che con l’arrivo di Cristiano questo campionato sarebbe cambiato e sarebbero arrivati ​​altri big. Ora il governo sta investendo molto in infrastrutture, stadi, città dello sport. È anche un’opportunità per farsi un nome in un altro paese e in un campionato che sarà molto potente nei prossimi anni. Se il governo dell’Arabia Saudita continua a investire così la competizione crescerà molto e sempre più giocatori di alto livello vorranno venire qui”.

Foto: Instagram Tello