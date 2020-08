Come riportato dal canale Téléfoot, Yuto Nagatomo si unirà all’Olympique Marsiglia. Il 33enne terzino sinistro giapponese (122 presenze), libero dopo le due stagioni e mezzo al Galatasaray, arriverà domani a Marsiglia. Dopo le visite mediche, verrà tesserato per un anno. Niente ritorno, quindi, in Italia per l’ex terzino di Cesena e Inter. Nelle ultime ore il Benevento aveva tentato un timido sondaggio.

Foto: Twitter