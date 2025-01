Tegola Tengstedt: il report medico dell’Hellas Verona

Non arrivano buone notizie in casa Hellas Verona. L’attaccante del club scaligero, Tengstedt, è stato sostituito a gara in corso durante l’ultimo match contro il Venezia. A dare novità sull’entità del problema fisico del giocatore è stato il club scaligero tramite il report. Questo quanto si evince: “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Casper Tengstedt, durante il match giocato contro il Venezia, 22a giornata di Serie A Enilive 2024/25, a seguito di un intervento falloso ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con lesione legamentosa. Gli accertamenti odierni hanno escluso lesioni osee. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”.

FOTO: Instagram Hellas Verona