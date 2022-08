Tegola Sassuolo, infortunio per Berardi: esce in lacrime sorretto dallo staff medico

Grande preoccupazione in casa Sassuolo, preoccupano le condizioni di Domenico Berardi. Serata da dimenticare per il numero 10 neroverde, l’attaccante ha sbagliato un rigore nel primo tempo e nella ripresa è stato costretto al cambio dopo meno di 10 minuti per un infortunio che sembra essere serio. Berardi è rimasto a terra dopo un contrasto con Theo Hernandez, che lo ha atterrato al limite dell’area (ma il gioco era già fermo per fuorigioco). Berardi ha lasciato il campo in lacrime sorretto dallo staff medico, zoppicando per un problema alla gamba sinistra. Sensazioni negative. Si teme un infortunio serio, si attendono novità nelle prossime ore.

Foto: Berardi Instagram