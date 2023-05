Tegola Roma: Pellegrini non si allena in gruppo

Lorenzo Pellegrini non si è allenato con il resto della squadra nella seduta mattutina in vista della trasferta di Firenze in programma sabato alle 18:00. Il capitano della Roma, nella partita contro la Salernitana di lunedì scorso era uscito zoppicante all’81’ dopo aver subito un colpo alla stessa caviglia colpita duramente nel finale della sfida di ritorno contro il Bayer Leverkusen. Oltre il centrocampista, anche Dybala e Spinazzola non si sono allenati con il resto della squadra.

Foto: Instagram Roma