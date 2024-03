Tegola Roma, lesione all’adduttore per Dybala: salta il Sassuolo

Brutte notizie in casa Roma. Arrivano aggiornamenti dall’infermeria sulle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino nella seduta di allenamento svolta nella giornata di ieri ha riportato una piccola lesione all’adduttore della coscia destra. Pertanto il numero 21 giallorosso non prenderà parte alla gara di domani contro il Sassuolo all’Olimpico, così come non risponderà alla convocazione della propria Nazionale in vista della sosta del campionato. A riportarlo è l’ANSA.

Foto: Twitter Roma