Tegola per Sarri, si ferma Matias Vecino

Durante l’allenamento di ieri è scattato l’allarme Matias Vecino, il centrocampista biancoceleste si è dovuto fermare per un dolore al ginocchio destro. Subito imposto lo stop al centrocampista uruguagio che qualche anno fa si era operato proprio a quel ginocchio. L’ex Inter nelle prossime ore volerà a Madrid per nuovi controlli, nel mentre è assicurata la sua assenza stasera contro lo Spezia e la speranza di Maurizio Sarri è quella di riaverlo già per la prossima partita.

Foto: Instagram Lazio