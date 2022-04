Tegola per l’Udinese: lesione al flessore per Beto. Almeno due settimane di stop

Brutte notizie per l’Udinese. Contro il Venezia Beto ha infatti rimediato un infortunio, che quest’oggi si è rilevato essere una lesione al flessore. L’attaccante portoghese sarà out per almeno due settimane e dunque salterà quasi sicuramente le partite con Venezia ed Empoli, ma anche i recuperi con Salernitana e Fiorentina.

FOTO: Twitter Udinese