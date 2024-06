Tegola per l’Atalanta e la Nazionale: rottura del legamento crociato per Scalvini. Addio Europeo

Tegola per l’Atalanta e la Nazionale. Per Scalvini, uscito per un problema al ginocchio da Atalanta-Fiorentina, si tratta di una rottura del crociato.

Questa la nota del club: “Dopo la partita contro la Fiorentina, Giorgio Scalvini è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter”.

Foto: Instagram Scalvini