Tegola per il Portogallo: contro la Germania non ci sarà Joao Felix

Questo pomeriggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il Portogallo affronterà la Germania per la seconda giornata dell’Europeo valida per il Gruppo F. Il ct portoghese, Fernando Santos, per questa sfida dovrà far a meno di Joao Félix. Il 21enne attaccante dell’Atletico Madrid, in panchina contro l’Ungheria, questa volta sarà in tribuna per un problema fisico. Non ci sarà neanche Nuno Mendes, terzino sinistro dello Sporting CP, per un infortunio alla coscia sinistra.

FOTO: Twitter Joao Felix