Tegola per il Lens: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Cabot

Brutte notizie per il Lens, terzo in classifica in Ligue 1, costretto a fare a meno di un pezzo importante all’interno dell’undici titotlare. L’esterno di centrocampo Jimmy Cabot, infatti, starà fuori per almeno sette mesi a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, come ha comunicato anche la stessa società, rimediata nel corso della sfida di campionato contro il Montpellier. Stagione praticamente finita per lui.

Foto: RMC Sport