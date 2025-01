Tegola per Flick: Dani Olmo non si allena

Manca sempre meno alla sfida tra Barcellona e Valencia, in programma per domenica 26 gennaio alle ore 21:00. Il match, valido per il 21° turno della massima divisione spagnola, è di vitale importanza per i blaugrana. Gli uomini di Flick, infatti, sono chiamati a vincere per rimanere sulla scia di Real Madrid e Atletico Madrid che, almeno per il momento, si trovano rispettivamemente a +7 e a +5 dal Barça. Nonostante si tratti di una gara semplice, l’allenatore tedesco avrà bisogno di tutti i suoi calciatori migliori per portare a casa i tre punti. A tal proposito, però, dovrà fare a meno di Dani Olmo. Durante la partita contro il Getafe, infatti, lo spagnolo ha accusato un sovraccarico al muscolo soleo della gamba destra e, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, non ci sarà nella sfida contro il Valencia, vista la sua assenza durante la seduta di allenamento mattutina.

FOTO: X Barcellona