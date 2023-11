Tegola per De Zerbi: Ansu Fati dovrà stare fermo due mesi e mezzo

Brutta tegola per il Brighton e Roberto De Zerbi, che perdono la stella Ansu Fati per circa due mesi e mezzo, secondo la stampa spagnola: il giocatore è rientrato a Barcellona, dove comincerà le cure per curare il problema al ginocchio che ha accusato durante l’ultima gara di Premier contro il Nottingham Forest. Per Ansu Fati è l’ennesimo stop, in un momento in cui sembrava essere rinato alla corte di De Zerbi, in prestito dal Barcellona.

Foto: twitter Brighton