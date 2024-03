Tegola Milan, distrazione del legamento collaterale mediale per Kalulu

Non arrivano buone notizie sulle condizioni di Pierre Kalulu, difensore del Milan, uscito anzitempo dal campo nel match del Bentegodi contro il Verona, per una distorsione al ginocchio destro. Al suo posto è entrato Matteo Gabbia. In mattinata, il centrale francese ha svolto gli esami strumentali per stabilire l’entità del problema riportato. Secondo quanto fatto sapere dal club Kalulu, ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale. Il giocatore inizierà da subito un trattamento conservativo.