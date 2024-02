Tegola Fiorentina: Kouamé è risultato positivo alla malaria al ritorno dalla Coppa d’Africa. Il comunicato

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Come infatti riportato dallo stesso club viola sul proprio sito ufficiale, Christian Kouamé è infatti risultato positivo alla malaria in seguito ad alcune test clinici effettuati sul calciatore. L’attaccante era reduce dalla Coppa d’Africa vinta con la sua Costa d’Avorio, che ospitava la competizione da Nazione ospitante. Di seguito il report medico diramato dalla società viola: “ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore C. Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni.”

Foto: Twitter A.C. Fiorentina