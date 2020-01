Tedone-Fermana, firmata la risoluzione: è ufficiale il rientro del terzino alla Pro Vercelli

Pasquale Tedone non è più un giocatore della Fermana. Il terzino destro, classe 1999, protagonista di appena 3 presenze in stagione, ha risolto il contratto con la società e rientra alla Pro Vercelli. A comunicarlo è stato il club stesso, attraverso una nota ufficiale: “La Fermana F.C. comunica la risoluzione consensuale della cessione a titolo temporaneo con la Pro Vercelli, del terzino destro Pasquale Tedone. Al classe ’99 vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: sito Fermana