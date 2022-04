Tedesco: “Vincere a Bergamo non era facile. Complimenti ai tifosi, c’era un’atmosfera fantastica”

Il tecnico del Lipsia Domenico Tedesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver ottenuto l’accesso alla semifinale di Europa League eliminando l’Atalanta: “Vincere qui non era per niente semplice, vista l’atmosfera dello stadio. Dopo l’andata sapevamo che l’Atalanta marcasse uomo contro uomo, infatti De Roon seguiva Dani Olmo. Noi volevamo creare più spazi con i tre attaccanti e ci siamo riusciti benissimo, non era facile, anzi. Lo stadio è stupendo. C’è un’atmosfera fantastica per chi gioca in casa. Voglio fare i complimenti alla curva e a tutti i tifosi, sono fantastici davvero”.

Sulle differenze fra Serie A e Bundesliga: “Non mi sento in grado di poter dire quale campionato sia superiore. A me il calcio italiano piace molto. Ho visto molte partite da dicembre a ora e vedo molta tecnica, i giocatori non sbagliano un passaggio e tatticamente sono preparati. Noi siamo più fisici, ma la differenza è poca”.

Foto: Twitter Lipsia