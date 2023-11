Tedesco su Lukaku: “È il miglior attaccante con cui abbia mai lavorato. Ed è amico di tutti”

Romelu Lukaku ha calato il poker (tutti nella prima frazione di gioco) nella vittoria del Belgio per 5-0 contro l’Azerbaigian. Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, ha esaltato così il suo centravanti: “È stato eccezionale, sono molto felice di averlo nella mia squadra, come giocatore e come persona. Non sono solo felice, sono anche orgoglioso. È sempre difficile dirlo, ma penso – si legge su nieuwsblad.be – che sia il miglior attaccante con cui abbia mai lavorato”.

Poi ha proseguito: “Se usa il corpo, non può essere fermato. Conosce dov’è la porta ad occhi chiusi ed è sempre nella posizione giusta per essere servito. Se noto un’amicizia speciale con Doku? Anche Doku è un top player, l’avevo chiamato anche a marzo quando era al Rennes. Comunque ne vedo tante di amicizie, non solo tra lui e Lukaku. A proposito, Romelu è amico di tutti”.

Foto: Instagram Belgio