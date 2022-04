Tedesco: “Risultato giusto, l’Atalanta ci ha pressato molto bene”

Domenico Tedesco, allenatore del Lipsia, ha commentato in conferenza stampa il pareggio maturato contro l’Atalanta: “Il risultato è giusto, alla fine entrambe le squadre hanno cercato il secondo gol per poter chiudere la partita. I giocatori sono forti fisicamente, marcano uomo contro uomo, è la squadra che corre più di tutte in serie A, macinano tantissimi chilometri. Il gol subito? L’ho visto solo in diretta, ma era una giocata a difesa schierata, non eravamo concentrati. Hanno giocato al centro, Muriel ha fatto una gran giocata saltando i due giocatori, poi il tiro si vedeva che era pericoloso.

Non vinciamo in casa? Non ci pensiamo, non vediamo l’ora di giocare le gare davanti al nostro pubblico, abbiamo sempre voglia di vincere tutte le partite, abbiamo fatto vedere come possiamo reggere contro squadre come la Real Sociedad. Oggi è stata una partita equilibrata, ma l’Atalanta ci ha pressato molto bene. Loro coprono molto bene il campo. Contro il Leverkusen hanno giocato benissimo, hanno gestito bene Demirbay. Hanno grandi giocatori, ma ha fatto bene anche Scalvini, un giocatore giovane di grande talento.

Cosa cambieremo nella prossima partita? Non possiamo giocare soltanto in contropiede, nella ripresa abbiamo dimostrato che possiamo avere un buon possesso di palla, dobbiamo giocare come nella giocata in cui è arrivato il rigore. Prima analizzeremo questa partita, poi vedremo per quella di giovedì prossimo“.

Foto: Twitter Lipsia