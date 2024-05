Tedesco: “Lukaku sa gestire la pressione. De Ketelaere? So di cosa è capace”

Il commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è espresso sulla stagione che stanno disputando in Serie A Romelu Lukaku e Charles De Ketelaere, due giocatori che potrebbero essere delle pedina fondamentali per la nazionale belga all’Europeo. Queste le sue parole:

“La stagione di Lukaku? Complicata. Alla Roma è arrivato a campionato iniziato, si allenava con la seconda squadra del Chelsea, ha fatto tutta la preparazione senza sapere cosa sarebbe stato di lui. Ero contentissimo quando ho saputo che sarebbe tornato in Italia. E a Roma è stato fin da subito protagonista: è dura per uno che veniva da un’estate così. Quando prendi Romelu le aspettative sono alte, ma lui gestisce la pressione con una tranquillità incredibile. Se mi ha stupito cosa sta facendo De Ketelaere a Bergamo? Sì e no, perché so di quello che è capace Charles, anche se veniva da una stagione difficile in cui ha giocato poco, senza mai trovare la giusta costanza”.

Foto: Instagram Belgio