Romelu Lukaku?: “Ha un problema al ginocchio e ha bisogno di un’iniezione. Non eravamo d’accordo sul fatto che avrebbe giocato solo una partita. Dopo l’Italia ha avuto problemi. Romelu non potrà allenarsi né giocare per quattro o cinque giorni”.

Amadou Onana?: “Ha problemi al piede e sarà fuori per le prossime settimane”.

Maxim De Cuyper? “Un’infiammazione del tendine d’Achille.”

Sulle critiche: “So cosa sto facendo. Guardo positivamente al futuro. Dobbiamo costruire una nuova squadra, portare nuovi giocatori: l’ho detto chiaramente per questa stagione. Alcune persone potrebbero non voler vederlo… Non posso cambiarlo. Non c’è “una sola persona”, nessuno, su cui ho dubbi. Non all’interno dello staff, non all’interno del gruppo di gioco”.

Ha poi aggiunto: “Due anni fa e prima degli Europei ho preso una decisione chiara. Ho scelto consapevolmente il Belgio. Ci sono sempre opportunità di “fuga”, ma non è così che sono stato cresciuto. I miei genitori mi hanno insegnato: “Se inizi qualcosa, fallo”. Quando ho iniziato gli studi di ingegneria, mi hanno detto che dovevo finirli. Una lezione che non ho mai dimenticato. Per questo sono grato. Sono orgoglioso e felice di lavorare con questi ragazzi. Il Belgio ha molto potenziale. L’ho visto negli ultimi mesi. L’atmosfera nello spogliatoio è davvero fantastica. È fantastico. Qualunque cosa venga detta, continuerò”.