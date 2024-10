Tedesco: “L’Italia è in un momento positivo. De Ketelaere? Merita di giocare”

Il commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Italia-Belgio, presentando una squadra rinnovata e determinata a fare il risultato. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

L’Italia: “Hanno cambiato sistema, giocano con un 3-5-2 o un 3-4-3 ma questa cosa non è completamente nuova, anche contro la Croazia all’Europeo lo hanno fatto. Giocano in verticale, cerca e trova il quinto cambiando gioco e spesso riempiono l’area con tanti giocatori. Stanno facendo benissimo in Nations League, hanno vinto con Israele e Francia, sono in un momento positivo”.

Il Belgio: “Abbiamo cercato di voltare pagina il più velocemente possibile perché l’Europeo è stato deludente. Abbiamo affrontato squadre che credevamo potessero essere inferiori ma hanno dimostrato di potersela giocare. Non abbiamo giocatori come Romelu, Kevin e Onana, ma abbiamo comunque giovani importanti con cui poter continuare a ottenere risultati. Tutte le partite sono importanti, ci sono risultati che servono per sviluppare giocatori. Mancano alcuni giocatori e abbiamo dovuto chiamare giovani, è difficile però preparare una partita senza essere concentrati al risultato. Tutto ciò che abbiamo fatto in ritiro è finalizzato anche al risultato, ma vogliamo vedere anche altre cose”.

Su Saelemaekers e De Ketelaere: “Con Saelemaekers ci siamo sentiti dopo l’operazione. Anche la sera della partita ho saputo del grave infortunio e gli ho subito mandato un messaggio. È un ragazzo che caratterialmente è al top, ci può dare moltissimo sul campo perché sa giocare in tanti ruoli. De Ketelaere sicuramente rientrerà nei nostri piani. Sta facendo benissimo con l’Atalanta, ha un ruolo molto importante per loro e può averlo anche per noi. Dopo l’Europeo abbiamo cambiato anche per questo, non prendendo in considerazione alcuni giocatori che avevamo convocato all’Europeo. Non per un calo di rendimento, ma perché volevamo conoscere giocatori che abbiamo avuto meno a disposizione. De Ketelaere ha fatto bene e merita di giocare”.

