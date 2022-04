Tedesco: “L’Atalanta gioca bene, in A fatica perché sanno come affrontarla. All’andata abbiamo concesso troppo”

Il tecnico del Lipsia Domenico Tedesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta, ritorno dei quarti di Europa League in programma domani: “Andiamo a Bergamo in una buona condizione. All’andata abbiamo concesso troppo, anche se abbiamo anche creato molto anche in fase offensiva. Sono stati commessi molti errori senza alcuna pressione avversaria. Con rispetto dell’Atalanta e del suo stile di gioco, ci siamo messi troppo spesso nei guai da soli. Domani sera dobbiamo ridurre gli errori al minimo e provare a fare meglio”.

Sull’Atalanta e le difficoltà in campionato: “Loro sono comunque in un buon momento di forma. Qui hanno giocato bene creando tante occasioni, mentre in Serie A le squadre sanno come affrontarla e c’è molta più marcatura, questo spiega la differenza di rendimento. Noi comunque dobbiamo fornire una prestazione al top. Contro il Sassuolo hanno cambiato 6/7 giocatori, questo la dice lunga sulla profondità della rosa”.

Sul calcio italiano: “In Italia ci sono stadi vecchi, ma si sente la passione. La gente vive per questo sport, c’è una tradizione incredibile”.

Foto: Twitter Lipsia