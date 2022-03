Tedesco: “Giocare contro l’Atalanta sarà difficile, non è più una sorpresa. Un modello? Conte”

Intervistato da Sky Sport, l’allenatore del Lipsia Domenico Tedesco ha parlato del suo percorso da tecnico e dei quarti di Europa League, in cui la sua squadra affronterà l’Atalanta: “Sono tanti gli allenatori che stanno facendo molto bene o che hanno fatto bene in passato. Mi piace Antonio Conte, ma anche Gasperini. Con lui l’Atalanta non è più una sorpresa, se si riesce ad arrivare per tre volte di fila al terzo posto non può essere una casualità, ma è una certezza. L’Atalanta è forte, una squadra molto fisica, soprattutto in mezzo al campo. Sarà difficile”.

Sui modelli da seguire: “È difficile da dire, si impara un po’ da tutti. Seguendo le partite del Barcellona, dell’Ajax, del Milan, della Juve, dell’Inter, della Roma, del Chelsea. Il calcio non si inventa, ma si impara da tutti. Facendo un nome, penso che Conte abbia fatto molto bene e sta facendo molto bene anche al Tottenham”.

Tedesco prosegue: “Parlare di me stesso non è facilissimo, ma posso dire che quando sono arrivato qui ho cercato di parlare con ogni singolo calciatore. Ho cercato il dialogo con i giocatori principali, che sono qui da anni e che hanno vissuto anche grandi successi. Abbiamo cambiato sistema e abbiamo cercato di ridare alla squadra una certa fiducia, perché la qualità c’è sempre stata”.

Foto: Twitter Lipsia