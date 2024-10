Tedesco: “Emozionante affrontare l’Italia. Lukaku non è ancora al top, ma può tornare già a novembre”

In conferenza stampa, il commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco ha presentato la sfida con l’Italia, e ha parlato della mancata convocazione di Romelu Lukaku, non ancora al massimo dal punto di vista della condizione fisica.

Sull’Italia: “Non è il momento giusto per parlare di me e dei miei sogni, mi conoscete da un paio d’anni, sono concentrato sempre al prossimo obiettivo. Stiamo pensando a questa partita da diverse settimane, ora dobbiamo giocarcela in una bella atmosfera, nella Capitale d’Italia e in uno stadio pieno. Non posso nascondere il mio amore per l’Italia, è la prima volta che ci gioco contro. L’Italia è una squadra forte, su questo non ci sono dubbi. Nelle ultime partite ha fatto molto bene, dobbiamo cercare di fare male alle squadre sfruttando le nostre qualità. Vogliamo mettere in campo il nostro stile, senza essere ingenui, sia in fase difensiva che offensiva. Queste partite ci aiutano per arrivare al successo. Queste sono le partite per cui ci svegliamo la mattina”.

Lukaku: “Ha deciso di non essere qui, ma non ci ha detto di rientrare a gennaio o febbraio, può tornare già a novembre. Capisco la sua decisione, si è trasferito tardi a Napoli e quindi non ha fatto la preparazione, non è ancora al top e quindi lavorerà al meglio. Questa cosa la conferma anche mister Conte, quindi non c’è problema. Noi ci concentriamo sui giocatori disponibili”.

Foto: X Schalke