Tedesco: “Domani avremo bisogno di più gol, i Rangers giocheranno in modo diverso””

Domenico Tedesco, tecnico del Lipsia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i Rangers: “I Rangers giocheranno in casa in modo diverso rispetto alla scorsa settimana. La folla sarà un fattore. Partiamo dal vantaggio per 1-0, ma avremo bisogno di più gol domani. I Rangers faranno pressione, forse non dal primo minuto, ma ad un certo punto sì. Quindi sarà importante segnare“.

Foto: Twitter Lipsia