Tedesco (CT Belgio): “Meglio l’Italia all’inizio. Il cartellino rosso ha cambiato la partita”

Domenico Tedesco, ct del Belgio, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il 2-2 contro l’Italia nel match di Nations League.

Queste le sue parole: “Difficile vedere una sola volta e giudicare l’arbitro. Non era semplice per lui e non possiamo lamentarci, il cartellino rosso ha cambiato la partita”.

Meglio l’Italia in avvio, meglio il Belgio dopo l’espulsione? “Loro hanno iniziato fortissimo, abbiamo avuto difficoltà contro la loro superiorità numerica a centrocampo. Già prima del rosso abbiamo cambiato essendo più alti, poi chiaramente il rosso ci ha aiutato”.

Cosa può cambiare questa serata? “Sarebbe facile analizzare il secondo tempo. Dopo 30 secondi prendere subito gol non era facile, ma siamo riusciti a rientrare”.

Foto: sito Nazionale Belga