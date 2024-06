Tedesco (ct Belgio): “Gruppo più duro del previsto. Francia? Sono queste le partite che stavamo aspettando”

Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, analizza a uefa.com lo 0-0 contro l’Ucraina che vale il pass per gli ottavi di finale di Euro 2024: “Sapevamo che oggi non potevamo fallire. Il messaggio era chiaro, volevamo giocare e provare a vincere. I giocatori hanno provato di tutto. Potevamo segnare prima, possiamo segnare di più. Sono orgoglioso della mia squadra perché alla fine ha fatto bene: se subisci un gol sei fuori. Questo gruppo era più duro di quanto molti pensassero. Sulla carta si può essere favoriti, ma bisogna giocare le partite e queste squadre non hanno assolutamente nulla da perdere. Giocano da dietro, hanno giocatori di qualità, non c’erano squadre piccole”.

Sulla sfida contro la Francia. “Andiamo avanti per vincere. Siamo qui e ci siamo qualificati per questo EURO per far parte delle migliori squadre. Adesso affrontiamo una grande squadra per questo ci siamo qualificati, altrimenti potevamo restare a casa. Queste sono le partite che stavamo aspettando e tutto è possibile.”

Foto: sito ufficiale Royal Belgian Football Association