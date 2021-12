TECNICA, PERSONALITÀ E FIUTO DEL GOL: SAID BENRAHMA, IL GIOIELLO DEL WEST HAM

In questo turno post-natalizio di Premier League il West Ham ha travolto 4-1 il Watford. Un poker rifilato nonostante il vantaggio iniziale sia stato della squadra di Ranieri. A segno per gli Hammers anche Said Benrahma, protagonista fin qui di una stagione eccellente. Nato in Algeria il 10 agosto 1995, Said è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Nizza con cui esordisce nella prima squadra nel 2013, anche se la maggior parte delle partite le disputa nelle riserve. L’arrivo del nuovo tecnico Faivre, poco convinto delle sue qualità, lo porta a fare nuove esperienze in prestito sempre in Francia prima all’Angers e poi nella seconda divisione all’Ajaccio e al Chateauroux. La svolta arriva nel 2018 con la chiamata del Brentford che lo acquista dal Nizza per circa 1.7 milioni di euro. In Championship si mette in grande mostra e totalizza 30 gol e 27 assist in 94 presenze prima del suo approdo al West Ham in Premier League nel 2020, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo per circa 28 milioni. Un investimento per gli Hammers che è diventato il terzo più costoso della storia del club dietro ad Haller (39) e Felipe Anderson (40). In questa stagione stiamo assistendo a quella che potrebbe essere la consacrazione definitiva del talento di Benrahma a suon di ottime prestazioni e di gol: finora infatti sono 8 le reti messe a segno tra Premier ed Europa League in un totale di 27 presenze e un rendimento in crescita che l’ala algerina sta dimostrando di avere di partita in partita.

FOTO: Instagram West Ham