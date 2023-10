TECNICA E VELOCITÀ: QUILINDSCHY HARTMAN, IL TRENO ORANJE DI ROTTERDAM

Con la vittoria al 91′ contro la Grecia (rigore di Van Dijk), l’Olanda continua a inseguire la qualificazione a Euro2024. La Nazionale guidata dal ct Koeman, si trova, momentaneamente, al secondo posto del Gruppo B, a pari punti – seppur con una partita in meno – proprio con la Nazionale ellenica. La Francia a punteggio pieno è ormai irraggiungibile, ma contro i Les Blues – nonostante la sconfitta -, la Nazionale olandese ha fatto vedere al panorama calcistico un altro giovane interessante: Quilindschy Hartman, terzino classe 2001 del Feyenoord.

L’Olanda è caduta 2-1 contro la Francia, sotto i colpi del solito Kylian Mbappé ma, nel finale, Hartman ha riacceso le speranze Oranje siglando la prima rete con la maglia della Nazionale. Soddisfatto della prestazione contro i Les Blues, Koeman lo ha rilanciato nella sfida da “dentro o fuori” contro la Grecia, ottenendo un’altra risposta positiva dal ragazzo di Rotterdam. Hartman è un terzino sinistro moderno: abile sia fase difensiva che, soprattutto, in quella offensiva. Dotato di una grande velocità, ama spingersi in avanti sovrapponendosi sia all’esterno che all’interno sfruttando al meglio i suoi tempi d’inserimento.

Nato a Kralendijk, capitale dell’isola di Bonaire, nei Caraibi olandesi ed è cresciuto calcisticamente nel Feyenoord, fino ad esordire in prima squadra all’inizio di questa stagione, contro il Waalwijk. La sua prima volta in Europa è stata invece a Roma, nei gironi di Europa League, durante la sconfitta per 4-2 contro la Lazio. Hartman ha segnato il suo primo gol per il club il 10 novembre 2022, regalando al Feyenoord i tre punti contro il SC Cambuur (1-0).

Nel settembre 2022, Hartman è stato scelto da Remko Bicentini per la squadra della squadra nazionale di Curaçao in vista delle amichevoli contro l’Indonesia. Tuttavia, il Feyenoord non voleva lasciare che Hartman rappresentasse Curacao ed è stato sostituito da Bradley Martis nella squadra. A marzo 2023, Hartman è stato incluso nella squadra preliminare della nazionale di calcio olandese per le prime due partite delle qualificazioni UEFA Euro 2024, senza riuscire però a essere confermato. Tutta via, il 25 marzo, ha fatto il suo debutto per la squadra U21 come titolare in un’amichevole contro la Norvegia. In seguito è stato incluso nella squadra per l’Europeo U21.

L’esordio con la Nazionale maggiore è arrivato lo scorso 13 ottobre, quando Hartman è sceso in campo contro la Francia e ha beffato Maignan. La coronazione della crescita avuta nell’ultima stagione dopo qualche infortunio che ne ha rallentato l’exploit. Adesso Hartman brilla, non solo col Feyenoord (già tre assist in campionato) ma anche con l’Olanda. E la sua valutazione – secondo quanto riporta Transfermarkt – è già salita a 20 milioni di euro.

Foto: Instagram Hartman